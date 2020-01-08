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Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:06 Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
'nın ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Dikmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 ELK 68 plakalı minibüsüyle Antalya istikametine seyir halinde bulunan Adem Yörük, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü Yörük, Serdar Okka, Melike Yeşilyurt ve İsa Deniz çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mobilya koltuk imalatçısı Adem Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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