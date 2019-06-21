Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü Rus turist
9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali
Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Çavuşköy
Kavşağı'nda Serkan
Refik idaresindeki Rus turistleri taşıyan 03 AAR 931 Anex firmasına ait tur midibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücü Soytürk, araçtaki 4 kişi ile tur midibüsünde bulunan 4 Rus turist yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.