21.06.2019 12:34
Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda Serkan Refik idaresindeki Rus turistleri taşıyan 03 AAR 931 Anex firmasına ait tur midibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücü Soytürk, araçtaki 4 kişi ile tur midibüsünde bulunan 4 Rus turist yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manavgat , turist , Antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:24Çad eski Çevre Bakanı'ndan Rektör Polat'a ziyaret
14:24Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
14:22İstanbul seçmeni Antalya'dan ayrılıyor
14:22Bursa Büyükşehirli atletler dördüncü bitirdi
14:22DHA YURT BÜLTENİ - 11
14:22Kapadokya Üniversitesi'nde mezuniyet töreni
14:22Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı