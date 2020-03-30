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Antalya'da minibüste kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

30.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:02
Antalya'da minibüste kaçak akaryakıt ele geçirildi
Antalya 'da şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Akseki istikameti Hacıobası mevkiinde seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 800 litre akaryakıt, 3 adet bin 200 litre kapasiteli plastik yer üstü tankı ve 5 adet 50 litre kapasiteli bidonlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C. hakkında cumhuriyet savcısının talimatına istinaden "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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