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Antalya'da minik Zeynep, sosyal mesafenin önemini domino taşıyla anlattı

Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki çocuğun sosyal medyada paylaşılan videosunda, domino taşlarını kullanarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekildi.

15.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:32
Antalya'da minik Zeynep, sosyal mesafenin önemini domino taşıyla anlattı

Antalya 'da yaşayan 6 yaşındaki çocuğun sosyal medyada paylaşılan videosunda, domino taşlarını kullanarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekildi.

Sosyal medyaya yansıyan, baba İbrahim Tokat 'ın çektiği görüntülerde, minik Zeynep Mira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı insanları uyardı.

Videoda, Zeynep Mira, "Elimde görmüş olduğunuz koronavirüs, eğer sosyal mesafeye dikkat etmezseniz bu şekilde size de bulaşır." diye ikazda bulundu.

Görüntülerde koronavirüse benzetmek için oyun hamuruna batırılan kibritlerin, yere dizilen domino taşlarından birine dokundurulmasıyla diğer taşların da devrilmesi yer aldı.

Öte yandan minik Zeynep, zor durumdaki insanlara destek olmak için kumbarasındaki harçlığını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Tokat, Güncel
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