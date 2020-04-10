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Antalya'da mobil destek ekibi, 82 yaşındaki kadının ekmek ihtiyacını karşıladı

Antalya'daki mobil destek ekibi, 82 yaşındaki Aysel Küçük'ün talebi doğrultusunda evine 5 ekmek götürdü.

10.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:46
Antalya'da mobil destek ekibi, 82 yaşındaki kadının ekmek ihtiyacını karşıladı
Antalya 'daki mobil destek ekibi, 82 yaşındaki Aysel Küçük'ün talebi doğrultusunda evine 5 ekmek götürdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Görevliler, belediye bünyesinde kurulan Mobil Destek Hattı'ndan kendilerine ulaşan 82 yaşındaki Küçük'ün 5 ekmek talebini karşıladı.
Aysel Küçük, evine istediği ekmekleri getiren ekibe teşekkür etti.
Öte yandan ekipler, Muratpaşa ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Ali ile eşi Neriman Duru'nun da pazar alışverişini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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