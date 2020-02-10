"Antalya'da mobilya sektörü için yeni bir dönem başlayacak"

12-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center'de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı basın bilgilendirme toplantısı ANFAŞ'ta gerçekleştirildi. Toplantıya başta Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi olmak üzere Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslıoğlu, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Münevver Duran Karahasan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Kazanan Türkiye olacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, gerçekleştirecekleri fuar ile Antalya'da Türk mobilya sektörü için yeni bir dönem başlayacağını söyleyerek, "12-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center'de FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı'mızı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 30 yıllık bir fuarcılık tecrübemize dayanarak Anadolu'ya baktığımızda önemli bir uluslararası ihracat fuarı olmadığını gördük ve bu noktada Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörümüz için Antalya'da çok kapsamlı, uluslararası bir ihracat fuarı yapmaya karar verdik. Antalya Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri. Antalya fuarcılık noktasında da çok doğru bir nokta. Antalya hepinizin bildiği üzere Türkiye'nin yurt dışından en çok ziyaretçiyi ağırladığı kenti. İçerisinde bulunan otel ve turizm merkezleri ile bir dünya markası ve ülkemizin göz bebeği. Yine burada 40 bin m2 kapalı, 20 bin m2 de açık olmak üzere toplam 60 bin m2'lik dev bir alana sahip olan ANFAŞ Antalya Expo Center bulunuyor. Havaalanı, limanları gibi fiziki üstünlüklerinin yanında coğrafi ve iklimsel özellikleriyle de Antalya tüm dünya açısından bir cazibe merkezi. İşte böylesine önemli bir lokasyonda bizler de 12-16 Şubat tarihlerinde FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarımızda Türkiye'nin önde gelen mobilya sektörü liderlerini, zincir mağazaları, ihracatçılarımızı, toptancılarımızı, dağıtıcılarımızı, mobilya yan sanayi üreticilerini ve perakende mağazaları gibi bu sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğiz. Ben inanıyorum ki bu fuarla birlikte Türk mobilya sektörü açısından Antalya'da yeni bir dönem başlayacak ve kazanan başta Türkiye ekonomisi olmak üzere, mobilya sektörümüz, Antalyamız olacaktır" dedi.

"İhracat patlama yapacak"

Toplantıda Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslıoğlu da bir konuşma yaparak fuara 200'ün üzerinde yurt dışı firmasının kayıt yaptırdığını bu anlamda ihracat noktasında önemli bir geri dönüş olacağını kaydederek, "Fuarımızı 13 bin m2'lik bir alanda 82 firma ve 130'ün üzerinde markamızla birlikte gerçekleştireceğiz. Fuarımızla ilgili 8 aylık çok ciddi bir çalışmanın ardından açılışımızı 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. Bizim buradaki öncelikli amacımız katılımcı firmalarımızın yeni bağlantılar kurarak yeni sezonda yeni bir network ağı oluşturup, yeni müşteriler kazanmalarını sağlamak. Bu noktada belirtmek isterim ki fuarımıza yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında 200'ün üzerinde yurt dışı firmasının kayıt yaptırmış bulunmakta. Tabii ki fuarımıza yurt içinden de Türkiye'nin dört bir yanından da ziyaretçimiz gelecek. Bu kapsamda burada ciddi siparişler alınacağını ve firmalarımızın ihracat noktasında bir patlama yaşayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplantıda ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da birer konuşma yaparak tüm Antalyalıları 12-16 Şubat tarihleri arasında ANFAŞ'a davet etti.