20.06.2019 12:28
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Antalya'da Monica Molina rüzgarı

Antalya

Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, İspanyol sanatçı Monica Molina'nın konseri ile başladı.

Caz müziğin dünyaca ünlü isimleriniAntalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, İspanyol sanatçı Monica Molina'nın konseri ile başladı. Geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren sesiyle dikkat çeken Molina, muhteşem bir konserle Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Molina sesiyle olduğu kadar sahne performansı ve sıcak tavırlarıyla da beğeni topladı. Molina böylesine güzel bir anın içinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyduğunu söyledi. Ardından tüm seyircilerle birlikte yağmur altında şarkılarını seslendirdi.

Molina: "Antalya'yı evim gibi görüyorum"

Türkiyeve Antalya'yı evi gibi gördüğünü söyleyerek konsere başlayan Molina, "Buraya her gelişimde çok mutlu oluyorum. Şimdi hep birlikte konserin keyfini çıkaralım" dedi. Gecede ayrıca Akra Jazz Band sahne aldı. Akra Jazz Band'e güçlü sesi ve etkileyici performansıyla Barbaros ve saksafonda müzik kariyerlerinde sayısız başarıya imza atmış olan Şallıel Kardeşler eşlik etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya,Magazin

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