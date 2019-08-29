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Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.

29.08.2019 17:36 Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.
Çarpmanın etkisiyle yatta bulunan 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerince kıyıya getirilen yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"Aldenis" isimli lüks yatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antalya, Adalar, Güncel

Kaynak: AA

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