Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya
'nın Kaş ilçesi Beş Adalar
mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.
Çarpmanın etkisiyle yatta bulunan 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerince kıyıya getirilen yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"Aldenis" isimli lüks yatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.