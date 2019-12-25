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Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

25.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:38 Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
'nın ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Yukarıpazarcı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmada şüpheliler G.G. ve E.K, gözaltına alındı.
Şüpheli G.G'nin "mala zarar verme" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan da arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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