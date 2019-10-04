Haberler » 3. Sayfa » Haber

Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya'nin Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

04.10.2019 11:04Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Antalya'nin Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir A. idaresinde üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosiklet, 9 Mart parkı kavşağında Ramazan K. idaresindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, plakasız motosiklette bulunan ve çıraklık eğitim merkezi öğrencisi oldukları belirlenen sürücü Kadir A. ve yanında bulunan S.A yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı iki genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis servis şoförünün ifadesini aldıktan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:13 Amanoslar'da PKK cephaneliği ele geçirildi
16:11 Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı
16:11 Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi
16:10 Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
16:06 Gaziantep'te hırsızlık anı kamerada
16:05 Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti
16:02 Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı