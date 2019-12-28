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Antalya'da müftülük binasında yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı.

28.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:28 Antalya'da müftülük binasında yangın
'nın ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında binada Kur'an Kursu eğitimi gören 21 öğrenci, bahçede yangının söndürülmesini beklerken ders çalışmaya devam etti.

Yangın, Yeni Mahalle 421. Sokak'ta bulunan Kemer İlçe Müdürlüğünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müftülük kompleksinin lojman bölümünde, prize ara kablo ile mini fırın bağlanması nedeniyle, ara kablolardan yayılan elektrik aleve dönüşerek bir koltuğu tutuşturdu. Olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. çalışanları ve gelen itfaiye ekibi binada öğrenim gören Kur'an Kursu öğrencilerini ve lojmandakileri bahçeye çıkararak, soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında ders çalışmaya devam eden öğrenciler ise daha sonra yurda yerleştirildi. - ANTALYA

Müftülük, Antalya, Kemer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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