Antalya'da müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli büyük panik yaşadı
Antalya'da müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli büyük panik yaşadı Yangın kısa sürede tüm evi kül etti Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
14.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:13
Antalya 'da müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli büyük panik yaşadıYangın kısa sürede tüm evi kül etti
ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev alev topuna dönerken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Ev sahibinin son anda kendini dışarı attığı yangında yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719 Sokaktaki müstakil bir evde çıktı. Abdullah-Ayşe Türen çiftinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapının çatı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın anında evde bulunan Ayşe Türen, güçlükle kendini dışarı attı. Yer yer patlamaların yaşandığı evde, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Adnan Türen ve akrabaları yanan eve hüzünlü gözlerle baktı.Yangını gören komşulardan Rahime Ertüren, "Birden ev alev aldı. 'Komşular yetişin' diye seslendim. Herkes benim sesime çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı."dedi.
ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev alev topuna dönerken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Ev sahibinin son anda kendini dışarı attığı yangında yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719 Sokaktaki müstakil bir evde çıktı. Abdullah-Ayşe Türen çiftinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapının çatı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın anında evde bulunan Ayşe Türen, güçlükle kendini dışarı attı. Yer yer patlamaların yaşandığı evde, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Adnan Türen ve akrabaları yanan eve hüzünlü gözlerle baktı.Yangını gören komşulardan Rahime Ertüren, "Birden ev alev aldı. 'Komşular yetişin' diye seslendim. Herkes benim sesime çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı."dedi.
Kaynak: İHA
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