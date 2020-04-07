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Antalya'da müşterilerle fırıncılar arasında "maske kavgası"

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate almayarak fırına maskesiz girmekte ısrar eden kişilerle, iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.

07.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:50
Antalya'da müşterilerle fırıncılar arasında
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate almayarak fırına maskesiz girmekte ısrar eden kişilerle, iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir fırına gelen dört kişilik grup, kurallar gereği maske takmadan içeri giremeyecekleri konusunda uyarıldı.
Kendilerine verilen maskeleri takmadan fırına girmek isteyen kişilerle iş yeri çalışanları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İki grup arasında yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde fırına gelen dört kişilik grubun fırının önündekilere saldırdıkları, masa ve sandalyeleri dağıttıkları görülüyor. Bu üzerine başlayan kavganın bir süre devam ettikten sonra araya girenlerin iki grubu ayırdıkları kayıtlarda yer alıyor.
İş yeri sahibi Cihan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı kapalı alanlara maskesiz girilmeyeceği kuralı kapsamında müşterilerini uyardıklarını söyledi.
Bu nedenle fırına gelen 4 kişiden maske takmalarını istediklerini belirten Deniz, "İş yerine gelen kişileri uyardık ama bizi anlamak istemediler ve karşılıklı bir kavga meydana geldi. Olay büyümeden önlendi ve kişiler daha sonra bizden özür dileyince kendilerinden şikayetçi olmadık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sütçüler, Antalya, Kepez, kavga, Güncel
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