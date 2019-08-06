Haberler» 3. Sayfa» Haber

Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

06.08.2019 12:05 Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
Antalya'da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan 34 KH 7852 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.Ö.'yü (63), yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler T.Ö.'yü Muratpaşa ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı.

T.Ö., emniyetteki ifadesinde Fatih Mehmet Şirazi ile aynı köyden oldukları ve birlikte müteahhitlik yaptıklarını, olay günü aralarında borç yüzünden çıkan tartışmada şahsı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:41   Sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
13:37   Otluk arazide çıkan yangın korkuttu
13:34   Emekli astsubay banyoda ölü bulundu
13:28   Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim
13:27   İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada
13:25   Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü
13:23   Hırsızlar trafolara dadandı