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Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu

Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

25.10.2019 11:32Antalya'da
Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.
Özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik düzenlenen "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Akraba oldukları ve aralarında iş bölümü yaparak 14 kişinin cüzdanını çaldıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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