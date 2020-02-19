Antalya'da müzik öğretmeni ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni İsmail A. (57), atölyesinde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. İsmail A.'nın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nin yanı sıra özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan İsmail A., dün saat 16.00 sıralarında Eski Hisar Mahallesi'nde kendisine ait müzik atölyesinde tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Bir öğretmen arkadaşı tarafından bulunan İsmail A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Müzik atölyesine gelen İsmail A.'nın yakınları fenalık geçirdi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen öğretmenin cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Akdağ, öğrencileriyle verdiği konserlerin yanı sıra amatör olarak tiyatro oyunlarında da yer alıyordu.