01.07.2019 22:07
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Antalya'da "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"

Antalya

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından " Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde hava destekli uygulama yaptı.
Uygulamaya, Muratpaşa İlçe Emniyet, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinden 195 personel ve bir narkotik madde arama köpeği katıldı.
Risk değerlendirmesi yapılan mahalle ve sokaklardaki park, bahçe, metruk bina, iş yeri ve umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 5'i yabancı uyruklu 592 kişi sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kontrolleri yapılan 41 araçtan 8'ine toplam bin 372 lira ceza kesildi, uygulamada 1 gram eroin, 4 sentetik hap ve 16,1 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kaynak: AA
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