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Antalya'da nefes kesen motosiklet gösterileri

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Yarışmasının 10'uncu yılı onuruna düzenlenen motosiket gösterisi nefes kesti.

28.09.2019 10:07Antalya'da nefes kesen motosiklet gösterileri
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Yarışmasının 10'uncu yılı onuruna düzenlenen motosiket gösterisi nefes kesti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Kemer'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları kapsamında motosiklet gösterileri yapıldı. Dünyaca ünlü freestyle ustası Sergey Gusak ve Almanya trial şampiyonu Adrian Gurgemos akrobatik hareketleriyle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gurgemos yerden 15 metre yükselerek yaptığı akrobatik atlayışlarıyla izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kolombiyalı Daniel ise bisikletiyle parende atarak büyük alkış topladı. Kolombiyalı akrobasi grubu sporcularından 4 kişi de küre şeklindeki bir kafesin içinde motosikletleriyle aynı anda hareket ederek adeta arı kovanına çevirdi. Gusak'ın gösterisinden sonra yere yatırdığı 5 kişinin üzerinden motosikletiyle atlaması nefesler tutularak izlendi. - ANTALYA

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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