Haberler » Güncel » Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu - Haber

Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu

Antalya'da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.

09.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:04Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu
'da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.

ilçesi Kömürlük Sahili'nde peyzaj çalışmaları yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçeler ekibi, bir ağaçta budama yapacağı sırada yaralı bir baykuş fark etti. Durumun belediye veteriner hekimlerine bildirilmesinin ardından baykuşun, Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan puhu baykuşu olduğu anlaşıldı.

Tedavisi gerçekleştirilen puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından koruma altına alındı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:31:51