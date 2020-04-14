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Antalya'da Nisan ayında karla mücadele çalışması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kar kalınlığı 2 ila 8 metreyi bulan yayla yollarında, belediye tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

14.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:14
Antalya'da Nisan ayında karla mücadele çalışması
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde kar kalınlığı 2 ila 8 metreyi bulan yayla yollarında, belediye tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Gazipaşa'ya bağlı bin 800 metre rakımlı Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımın sağlanması için çalışma başlattıklarını belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımı sağlayan karla kaplı yolların açılması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesine ait iş makineleri, 1800 metre rakımlı yayla yollarında yüksekliği 2 metreden başlayıp 8 metreye ulaşan karla kaplı yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel
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