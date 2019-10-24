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Antalya'da off-road heyecanı

Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışlarının heyecanı, 26-27 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.

24.10.2019 12:40Antalya'da off-road heyecanı
Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışlarının heyecanı, 26-27 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.
Organizasyon, Kadirli ve Osmaniye'de düzenlenen iki etabın ardından Antalya'da devam edecek.
Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona 50 sporcu ile 25 off-road aracı katılacak.
Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş ile Antalya Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Günalp Kocakanat, yarışlar öncesi bir araya geldi.
Kocakanat, Kepez Off-Road Pisti'ndeki organizasyonun her geçen yıl daha iyisini gerçekleştirmeye çalıştıklarını, yarışlara ulusal statü kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Antalya, Akdeniz, Kepez, Spor

Kaynak: AA

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