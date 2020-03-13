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Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin aracına sopalı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen şahıs, tartıştığı eniştesinin otomobiline sopayla saldırarak camlarını kırdı.

13.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:55
Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin aracına sopalı saldırı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen şahıs, tartıştığı eniştesinin otomobiline sopayla saldırarak camlarını kırdı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin ağabeyine misafirliğe gelen Ahmet E. burada oturduğu sırada daha önceden husumetli olan ve alkollü olduğu öne sürülen kayınbiraderi M. Ö. evin yakınına gelerek bağırmaya başladı. M. Ö., bir süre eniştesi Ahmet E. ve ablası Halime E.'ye hakaret etmeye devam etti.

"Sizi öldüreceğim"

Bunun üzerine ablası Halime E. kardeşinin yanına giderek sakinleştirmek istedi ancak M. Ö., "Sizi öldüreceğim, sizi burada yaşatmayacağım, sizi keseceğim " diyerek tehdit etmeye devam etti. Daha sonra M. Ö. elinde bulunan sopayla eniştesinin park halindeki 07 ABN 845 plakalı otomobilin camlarını, farklarını ve aynalarını parçaladı. Araçta bulunan müzik çaları da sökerek parçalayan M. Ö. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Enişte Ahmet E.'nin kayın biraderi M. Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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