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Antalya'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Antalya'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

04.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26Antalya'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki öğrenci arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kimliği belirlenemeyen saldırgan, Ferhat Ç.'yi bıçakla yaraladı. Olayı gören öğrenciler hemen polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ferhat Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli için polis ekipleri arama çalışmalarını başlattı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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