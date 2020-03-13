Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu
Korkuteli ilçesinde Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.
13.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:48
Korkuteli ilçesinde Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız'ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmaları Arif Cebeci Ortaokulunda başlatıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. - ANTALYA
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız'ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmaları Arif Cebeci Ortaokulunda başlatıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : İsmet Yıldız, Korkuteli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti