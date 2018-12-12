Antalya'da Okullar Ligi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin hayata geçirdiği Okullar Ligi, 8 bin öğrencinin katılımıyla başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve kentten milli sporcular yetiştirmek amacıyla 2014'te başlattığı "Okullar Ligi"nde 2018-2019 sezonu start aldı.
Geçen yıl 6 bin 750 öğrencinin yer aldığı ligde, bu yıl 8 bin öğrenci mücadele edecek. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindeki öğrencilerin de mücadele ettiği ligde, futbol, basketbol
, voleybol
, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşları da yapılıyor.
Organizasyonlar Muratpaşa
, Kepez
, Konyaaltı
, Aksu
, Döşemealtı
, Korkuteli
ve Elmalı
ilçelerinden okulların katılımıyla gerçekleşiyor. Antalyaspor
'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda, yetenekli öğrenciler tespit edilerek, milli takımlara kazandırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu
, yaptığı açıklamada, Okullar Ligi Projesi kapsamında bu sezon "Şampiyon Okullar Ligi" düzenlediklerini bildirdi.
Menderes Türel,Antalya Büyükşehir Belediyesi
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:45