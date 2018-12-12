12 Aralık 2018, 11:45
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Antalya'da Okullar Ligi Başladı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Okullar Ligi, 8 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Okullar Ligi, 8 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve kentten milli sporcular yetiştirmek amacıyla 2014'te başlattığı "Okullar Ligi"nde 2018-2019 sezonu start aldı.

Geçen yıl 6 bin 750 öğrencinin yer aldığı ligde, bu yıl 8 bin öğrenci mücadele edecek. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindeki öğrencilerin de mücadele ettiği ligde, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşları da yapılıyor.

Organizasyonlar Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımıyla gerçekleşiyor.

Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda, yetenekli öğrenciler tespit edilerek, milli takımlara kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, yaptığı açıklamada, Okullar Ligi Projesi kapsamında bu sezon "Şampiyon Okullar Ligi" düzenlediklerini bildirdi. Menderes Türel,Antalya Büyükşehir Belediyesi
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:45