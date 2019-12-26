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Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel için Afrika'da su kuyusu açıldı.

26.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:54
'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel için 'da su kuyusu açıldı.
Sertel'in Afrika'da su kuyusu açma hayali; ailesi, arkadaşları, üniversite hocaları ve bir vakfın desteğiyle hayata geçirildi.
Açılan su kuyusuna Sinan Sertel Su Kuyusu adı verildi.
Arkeoloğun ablası Nurcan Doğan, kardeşinin adına bir su kuyusu olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Yakınları, arkadaşları ve hocalarının desteğiyle Afrika'da su kuyusunun açılması için 15 bin lira toplandığını belirten Doğan, "Babam öldüğünde annem mezarını yakınına çeşme yapmak istedi. Bunun üzerine kardeşim Afrika'daki insanların daha çok suya ihtiyaç duyduğunu, su kuyusu açmak istediğini söyledi." diye konuştu.
Kemer'in Çıralı sahilinde, 19 Mayıs'ta çıkan tartışmada, Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi

Antalya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA


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