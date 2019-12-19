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Antalya'da ölen hukuk fakültesi öğrencisi oğlu için kütüphane yaptırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf bir baba, trafik kazasında yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisi oğlu için Mehmet Akif Ersoy ilk ve orta okuluna kütüphane yaptırdı.

19.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:14 Antalya'da ölen hukuk fakültesi öğrencisi oğlu için kütüphane yaptırdı
'nın ilçesinde esnaf bir baba, trafik kazasında yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisi oğlu için Mehmet Akif Ersoy ilk ve orta okuluna kütüphane yaptırdı.
Kayaburnu Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Hüseyin Karatoy 25 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Esnaf Salih Karatoy, oğlunun anısına daha önce okuduğu Serik Mehmet Akif Ersoy ilk ve orta okuluna kütüphane yaptırdı.
Kütüphanenin açılış törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürleri ve Hüseyin Karatoy'un yakınları katıldı.

Salih Karatoy, törende, oğlunun okumayı çok sevdiğini, o yüzden de onun anısına öğrencilerin okuması için kütüphane yaptırdığını söyledi.
Kaymakam Kurdoğlu, katkılarından dolayı Salih Karatoy'a teşekkür plaketi verdi.
Kütüphaneye çeşitli okullardan ve öğretmenlerden yapılan bağışlarla bin 600 kitap toplandığı belirtildi.

Hukuk Fakültesi, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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