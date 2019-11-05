Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu

Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ölü balıklar incelemeye alındı.

05.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 05.11.2019 13:54Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu
Antalya'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ölü balıklar incelemeye alındı.

Antalya'nın Finike ilçesi Orman Müdürlüğü ve Finike Devlet Hastanesi arasında kalan sahil bandında kıyıya vuran ölü balıklar dikkat çekti. Sabah saatlerinde olta balıkçıları ve sabah sporu yapanlar tarafından fark edilen ölü balıklar için Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer tarafından balıklardan numune toplandı.

Finike İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Kılınç, "Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrası sahile gelerek numune toplama işlemi gerçekleştirdik. Numuneleri laboratuvara göndererek sonucu bekleyeceğiz" dedi.

Sürekli olarak sahilde odun toplayan Necdet Yılmaz isimli vatandaş ise ""Sürekli olarak bu bölgede odun toplarım. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Finike, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:01 Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
00:59 Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
00:58 Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
00:56 Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı
00:54 Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
6.11.2019 01:14:02