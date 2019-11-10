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Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri Erzurum'da toprağa verildi.

10.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:54Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri 'da toprağa verildi. Cenazeler, kepçe ile açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.

'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede cansız bedenleri bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından özel donanımlı araçla Erzurum'a getirildi. Cenazeler, önce AFAD Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler geniş güvenlik önemeli altında ailenin defnedileceği merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kırgözeler köyü mezarlığına getirildi. Aileleri ve yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenazelerin yanına kimse yaklaştırılmadı.

Geniş güvenlik önlemi alan jandarma, cenazeleri taşıyan aracın etrafına güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri, yaşamını yitiren Selim ve Sultan çiftinin anne ve babaları ile ikisi erkek 3 din görevlisini de özel kıyafet giydirerek cenaze yıkama aracına aldı. Yıkama işleminin ardından cenazeler, yine araç içerisinde cenaze namazı için saf tutan cemaatin önüne getirildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı ilçe belediye başkanları ile köylüler katıldı.

Namazın ardından cenazeler, cenaze aracı ile mezarlıkta defnedilecekleri yere götürüldü. Cenazeler özel kıyafetli AFAD ve din görevlileri tarafından kepçe ile açılan 6 metrelik çukura yan yana konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı cenazede yakınları, defin işlemini uzaktan gözyaşları içerisinde izledi.



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Kaynak: DHA

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