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Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi

Antalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan 45 yaşındaki çiftçi Ali Abay , çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

18.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:08

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi çiftlik evinde ölü bulundu. Altıayak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ali Abay'a (45) ulaşamayan yakınları, çiftlik evini kontrol etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Abay, sabah saatlerinde evinden ayrılıp Ayanoğlu Caddesi'ndeki çiftlik evine gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Abay'dan alamayan yakınları, kontrol etmek çiftlik evine geldi. Kapının açık olduğunu gören yakınları, eve girdiklerinde Abay'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

AFAD, KİMYASAL MADDE ARAMASI YAPTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Abay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle kimyasal maddeden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle çevre güvenliği alarak bölgeyi tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen AFAD ekipleri, kimyasal maddeye karşı tedbir alarak evde araştırma yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlamadı.

Polis ve diğer ekiplerin incelemesinden sonra Ali Abay'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Abay'ın yakınları gözyaşı döktü.

"BAŞKALARININ MUTLULUĞUNU İZLEMEYE GELMİŞ GİBİYİM"

Ayrıca, Abay'ın sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yaptığı görüldü.

Polis, Abay'ın ölümünü şüpheli bularak inceleme başlattı.

Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi

3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
KIBRIS GAZISI:MALESEF ÜLKEMIZDE HER SEYDE BIR LACKALIK VAR SORUMLULARIN ALAKASIZLIGI BILGISIZLIGI VE BASIRETSIZLIGI ARTIK CANIMIZI YAKIYOR HOSUNA GITMEYEN SOSYAL MEDYAYA ULASIM ENGELI KOYANLAR INTERNETTEN SATISI YASAK OLAN KIMYASAL VE POMPALIYA ENGEL OLAMIYORLAR TÜM DÜNYADA YASAKLANAN DDT BIZDE TEZGAH ALTINDAN SATILIYOR YINE AVRUPADA ÜRETILMESI YASAK VEYA ÖZEL IZIN VE BELGEYE EGITIME BAGLI ZIRAAT ILACLARI BIZDE ÜRETILIYOR SERBESTCE SATILIYOR BILGISIZCE KULLANANLARDA HAVAMIZI TOPRAGIMIZI SUYUMUZU ZEHIRLIYOR
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......:Çifti Adam , ddt icmistir. Siyanure ne hacet.
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MİRKELA.., PARDON TÜRKİYE NEREYE KOSUYOR:Benim endisem, bazi kisilerin rakiplerini kacirtip agizlarina huni sokarak siyanür icirterek öldürme olaylarinin vuku bulabilecegidir.
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GECELERİN YARGICI:Şu kadarını söyleyeyim.Eğer dini açıdan herhangi bir sıkıntı olmasaydı çoktan intihar ederdim.Yapılan adaletsizliğe ekonomik buhrana dayanılmaz bu devirde.
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AÇIKÇASI:OĞLUM YARIM KILO SİYA KAP TA GEL BAKKALDAN a döndü bu iş laa
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46:Siyanur de yeni moda cıktı
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