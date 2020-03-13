Antalya'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
13.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Sahilde gezenler, bir caretta caretta öldüğünü görünce Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi.
İncelemenin ardından kaplumbağa, gömülmek üzere sahilden alındı.
Sahilde gezenler, bir caretta caretta öldüğünü görünce Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi.
İncelemenin ardından kaplumbağa, gömülmek üzere sahilden alındı.
Kaynak: AA
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