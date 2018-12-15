Antalya'da Organ ve Doku Ticareti Yapanlara Yönelik Operasyon

Antalya
'da organ ve doku ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ve doku ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Antalya'daki bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalışanlar olduğunu tespit eden ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Antalya
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:07