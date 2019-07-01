01.07.2019 11:05
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Antalya'da korkutan orman yangını! 1 hektar orman alanı kül oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde anız yangınının sıçradığı ev, traktör, plastik serayla 1 hektar orman alanı ve 85 zeytin ağacı yandı.

Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında anız yangını çıktı. Yangın Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Dudu Çelik'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait müdahale ekipleri sevk edildi.

85 ZEYTİN KÜL OLDU

Güçlükle söndürülen yangında Dudu Çelik'e ait ev, traktör ve römorku, ahır, ilaç makinesi, 85 zeytin ağacı, Ferit Çilenger'e ait 1.5 dekar içi boş plastik sera yandı. Yangında bir hektar orman alanı da kül oldu.

KAYMAKAM'DAN YARDIM SÖZÜ

Yangın yerine gelen Kaymakam Haluk Şimşek, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Bekir Durmaz'dan yanan yerlerle ilgili bilgi aldıktan sonra evi yanan Dudu Çelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Haluk Şimşek, Dudu Çelik'e yardımda bulunacaklarını söyledi. Dün akşam 7 ayrı noktada anız yangını çıktığını aktaran Kaymakam Şimşek, yangınların Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldüğünü vurgularken, vatandaşları da anız yakmamaları konusunda uyardı.

Antalya'da korkutan orman yangını! 1 hektar orman alanı kül oldu
Kaynak: DHA
Antalya , serik , Güncel

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