01.07.2019 11:25
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Antalya'da orman yangını (1)

Antalya

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı.


ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter ve 12 arazöz ile yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı.

- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , serik , Güncel

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