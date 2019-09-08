Antalya'da orman yangını (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı ve ekiplerle yangına müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerleri ile turistik tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman alanı zarar görürken, 15 arı kovanının da yandığı belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

