Antalya'da Orman Yangını

11 Kasım 2018 Pazar 12:24



11 Kasım 2018 Pazar 12:24

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dekar ormanlık alan yandı.Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.Ulaşımın güç olduğu, sarp kayalıklarda çıkan yangına, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın gece saatlerinde söndürüldü, soğutma çalışmaları da sabah saatlerinde sona erdi.Yangında yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın yandığı tespit edilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.