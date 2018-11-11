Antalya'da Orman Yangını

11 Kasım 2018 Pazar 12:46



11 Kasım 2018 Pazar 12:46

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekarlık alan yandı.Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkiinde dün akşam yangın çıktı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saat 00.00 sıralarında söndürüldü. Sabaha kadar süren soğutma çalışmaları neticesinde yangın tamamen kontrol altına alındı. Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 68 yer ekibinin müdahale ettiği yangında 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA