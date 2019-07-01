01.07.2019 11:21
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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını (1)Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya 'da orman yangını (1)
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisinde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek yayıldı. İhbarın alınması üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ile 12 arazöz yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı.Antalya'da orman yangını
Kaynak: DHA
Antalya , serik , Güncel

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