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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

24.08.2019 20:38 Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Antalya-Kumluca kara yolunun 8. kilometresinde Beşikçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu rüzgara rağmen yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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