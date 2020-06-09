Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 0,5 hektarlık alan zarar gördü.
09.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:05
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. Yangına müdahale için Serik ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerine ait 6 adet arazöz, 2 adet söndürme helikopteri ve 1 adet idare helikopteri kullanıldı. Aynı zamanda 20 işçi ve 7 teknik personel görev aldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 0.5 hektarlık alan zarar gördü. - ANTALYA
Kaynak: İHA