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Antalya'da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü

Antalya'da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda cıkan ve fırtınanın etkisiyle yayılan yangında bir ev ve yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

05.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:39
Antalya 'da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda cıkan ve fırtınanın etkisiyle yayılan yangında bir ev ve yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Olay akşam saat 21.30 civarında Sahil Aklar mahallesinde meydana geldi. 112'ye gelen ihbarla ormanlık alanda yangın olduğu bilgisi alındı. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan içerisi boş olan Celal Sert isimli şahsa ait tek katlı villa tipi ev de yandı. Aşırı rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın yaklaşık olarak 2 dönüm alanı kapladı. Olay yerine sevk edilen Kaş İtfaiye ve Orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilmedi. Antalya’da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Antalya'da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü
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