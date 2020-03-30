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Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyorANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler örtü altı sebze üretimini aralıksız sürdürüyor.

30.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:55
Antalya 'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor
ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler örtü altı sebze üretimini aralıksız sürdürüyor. İlçede üretilen ürünler hız kesmeden tüketiciyle buluşturulmaya çalışılıyor.
Türkiye 'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden biri olan Kumluca'da üretime ara vermeden devam ediliyor. Tüm ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında başta 65 yaş üstü olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmaları kısıtlanırken, vatandaşların çoğunluğuna ise evde kalmaları tavsiye edilirken, Kumlucalı üreticiler harıl harıl çalışıyor. Seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için üreticiler yoğun bir çaba sarf ediyor.
'HİJYENİK BİR ŞEKİLDE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'
Üretici Önder Akıncı, "Kumlucalı çiftçiler olarak, hijyenik bir şekilde üretime devam ediyoruz. Çiftçiler olarak üretimimizde bir sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde hale iletiyoruz" dedi.
'ÜRETİMDE ARA YOK'
Üretici Burhan Akkaya, "Çiftçiler olarak üretiyoruz. Toplayıp hale gönderiyoruz. Biz çiftçiler olarak hijyenik ve temiz bir şekilde üretime devam ediyoruz. Bizde üretimde ara yok" diye konuştu. Turgut Özer, "Çiftçiler olarak aralıksız üretiyoruz. Hijyenik bir şekilde toplayıp, hale götürüyoruz. Halden sonra tüketiciye ulaşmasında bir sıkıntı varsa onu da devletimiz bilir" dedi.
'ÜRETİMDE SIKINTIMIZ YOK'
Üretici İzzet Gökce de şöyle dedi:
"Allah'ın izniyle şu ana kadar üretimde sıkıntımız yok. Tek isteğimiz içinde bulunduğumuz zor günleri atlatabilmektir. Başka hiçbir şey değil. Biz hijyenik bir şekilde toplamamızı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde hale teslim ediyoruz. Halden sonraki tüketicimize ulaşıncaya kadar olan sıkıntıyı bilmiyoruz. Onu da umarız devletimiz takip ediyordur. Bizim için önemli olan hijyen ve titizlikle üretmeye devam etmektir."
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Antalya’da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Kumluca, Antalya, Güncel
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