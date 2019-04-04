Antalya'da Otel Yangını

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir otelden çıkan yangın hasara yol açtı. Mahmutlar
Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelde, tadilat sırasında kıvılcımların tutuşturduğu perde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye eri alevlere müdahale etti. İtfaiye
ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın hasara neden oldu.
Yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Alanya, Antalya, Güncel
Kaynak: AA