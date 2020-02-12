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Antalya'da otelden kablo hırsızlığı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo, jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirildi.

12.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:04Antalya'da otelden kablo hırsızlığı
'nın ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo, jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manavgat D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında farklı çap ve ebatlardaki bakır kablolar olduğunu fark eden İlçe Komutanlığı ekipleri şüpheli aracı takibe aldı.
Evrenseki Kavşağında ekiplerce durdurulan araçta, 350 kilogram ağırlığında kabloları el geçirilirken, araç sürücüsü E.Ç. ile yanında bulunan N.A., S.U., K.U. ve O.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kabloların, Çolaklı Mahallesinde tadilat aşamasında olan bir otelin bodrum katından çalındığını öğrenildi.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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