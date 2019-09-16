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Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangın söndürüldü.

16.09.2019 18:26Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Antalya-Serik kara yolu Belek Turizm Merkezi yol ayrımında bulunan Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzeme bulunan hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı.
Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye, Serik Belediyesine ait 3 arazöz ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, plastik malzeme hurdalığı tamamen yandı, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ile 3 plastik sera zarar gördü.

Antalya, Belek, serik, Güncel

Kaynak: AA

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