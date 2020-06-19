Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangınAntalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

19.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:38
Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Yangın, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanın otluk ve çalılık olmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen vatandaşlar, söndürülmesiyle rahat nefes aldı. Antalya’da otluk ve çalılık alanda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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