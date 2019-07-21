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Antalya'da "Oto Drag" heyecanı

Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde inşa ettirilen Kepez Drag Pisti'nde, "Oto Drag" yarışları düzenlendi.

21.07.2019 21:30 Antalya
Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde inşa ettirilen Kepez Drag Pisti'nde, "Oto Drag" yarışları düzenlendi.
Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 30 ilden 62 sporcu birinci olabilmek için mücadele etti.
Antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan organizasyonda, sıralama turlarının ardından yarışlara geçildi.
Tribünleri dolduran sporseverler, yarışları büyük bir heyecanla izlediler.
Yarışlarda, sınıf 1'de Çağrı Tok, sınıf 2'de Samim Mamülcü, sınıf 3'te Özgür Kara, sınıf 4'te Fatih Bilal Danış, sınıf 5'te Kemalcan Kalkın ve sınıf 6'da Hasan Fehmi birinci oldu.
Dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.
"Güzel bir yarış oldu"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, pistin yapılış amacının gençlerin hız tutkularını ve otomobille ilgili farklı meraklarını yasal pistlerde gidermek olduğunu söyledi.
Hız tutkunlarının trafikte de hiç kimseyi rahatsız etmesini istemediklerini vurgulayan Tütüncü, "Trafik hepimizin can ve mal güvenliği açısından çok çok önemli. Oluşturduğumuz pistle de çeşitli dönemlerde değişik yarışlar meydana getirdik. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından 60'dan fazla sporcumuz, buraya geldi. Güzel bir yarış oldu." diye konuştu.
Kepez Otomobil ve Motorsporları Derneği Başkanı İzzet Berk Demir ise yarışa KKTC'den 5 sporcunun katıldığını belirterek, "Yavru vatandaki otomobil tutkunu kardeşlerimiz bugün hem sporcu hem de izleyici olarak bizlerle beraberler. Bu, büyük bir mutluluk vesilesidir." dedi
Kaynak: AA
Kepez Belediyesi, Kepez, Spor

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