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Antalya'da otobüsler Türk Bayraklarıyla donatıldı

Antalya'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla toplu ulaşım araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

14.10.2019 14:02Antalya'da otobüsler Türk Bayraklarıyla donatıldı

Antalya'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla toplu ulaşım araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe manevi destekte bulunmak amacıyla şehir içi otobüsleri Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Otobüsler üç gün Antalya caddelerinde bayraklarla ulaşım hizmeti verecek.

Duraklarda otobüs bekleyen Ali Ünal Oğuz, sporcuların maçlarda asker selamı vererek destek verdiğini, halkın da ev ve işyerlerine Türk Bayrakları asarak askerlere psikolojik destek sağlayabileceğini ifade etti.


Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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