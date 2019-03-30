Antalya'da otobüsünün çarptığı patenci genç sağ ayak bileğinden yaralandı

Kaynak: İHA

Antalya'da otobüsünün çarptığı patenci genç sağ ayak bileğinden yaralandı20 yaşındaki gencin yarın işe başlayacağı öğrenildi.ANTALYA - Antalya'da şehir içi yolcu otobüsünün çarptığı patenci genç sağ ayak bileğinden yaralandı. 20 yaşındaki gencin yarın işe başlayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.45 sırasında Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi, Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 yaşındaki paten kayan Ahmet K., iki arkadaşıyla birlikte paten yaparak Kızılırmak Caddesi üzerinden kent merkezine doğru giderken iddiaya göre Kötek'e İbrahim Karatoy yönetimindeki 07 AU 0065 plakalı VS 18 levhalı şehir içi yolcu otobüsü çarptı. İbrahim Karatoy, otobüsü hemen durdurup yaralı gence yardım etmeye çalıştı. Paten takılı olan sağ ayak bileği tekerin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin yarın bir dondurma fabrikasında işe başlayacağı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere yanına binen bir polis eşliğinde otobüsle polis merkezine gitti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kötek'in patenleri arkadaşları tarafından kaza yerinden götürüldü.Sürücü İbrahim Karatoy ise patenli gencin sağında ilerlediğini söyleyerek " Otobüse mi tutunmaya çalıştı bilmiyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştı galiba yan taraftan düştü."dedi.