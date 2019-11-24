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Antalya'da otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

24.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:50Antalya'da otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü
'nın ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir eden Ahmet Ateş'in kullandığı 07 HFS 53 plakalı otomobil, Akseki-Murtiçi Mahallesi'ni geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil yaklaşık 70-60 metre yükseklikten yuvarlanırken, emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ahmet Ateş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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